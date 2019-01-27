إشادة دولية بجهود الإمارات في استئصال «شلل الأطفال»

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

أشاد المشاركون في اجتماعات الدورة الـ 144 للمجلس التنفيذي بمنظمة الصحة العالمية المنعقدة حالياً في جنيف بالـدعم المسـتمر والسـخي مـن المجتمـع الإنمـائي الـدولي، بمـا فـي ذلـك جهود دولة الإمارات العربية المتحدة والـدول الأعضـاء والــدول المانحــة للمبــادرة العالميــة لاستئصــال مرض شــلل الأطفــال والمنظمـــــات المتعـــــددة الأطـــراف ومنظمـــة الروتـــاري الدوليـــة، التي تحملت الميزانية اللازمة للاضطلاع بالأنشطة الخاصة بالتطعيم ضد شلل الأطفال في الدول الموبوءة.

وأشار المشاركون إلى مؤتمر منظمة الروتاري، الذي أقيم في يونيو عام 2017 في أطلانطا بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي انضم فيه العديـد مـن الشـركاء مـن القطـاعين العـام والخـاص مـن جميـع أنحـاء العـالم إلـى منظمـة الروتـاري الدوليـة فـي الإعـلان عـن تعهـدات تاريخيـة بتقـديم مزيـد مـن الأمـوال لتمويل الحملة العالمية لاستئصال شلل الأطفال، ويتواصل الوفـاء بتلـك التعهدات، وقد قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال هذا المؤتمر 30 مليون دولار «110.5 ملايين درهم»، لدعم جهود مكافحة استئصال مرض شلل الأطفال من العالم.

تحصين

ومنذ عام 2011ـ بحسب تقرير مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لاستئصال شلل الأطفال في العالم ـ بلغت قيمة تبرعات سموه لدعم جهود الصحة العالمية 310 ملايين دولار خصص منها 167.8 مليون دولار دعماً لجهود استئصال مرض شلل الأطفال، إضافة إلى مساهمات أخرى لصالح التحالف العالمي للقاحات والتحصين، حيث تعتبر مبادرة سموه لاستئصال شلل الأطفال في العالم، إحدى المبادرات الإنسانية الرائدة والمتميزة في دعم الجهود العالمية لاستئصال المرض، والتقليل من حالات الإصابة به بنسبة كبيرة في الدول، التي استهدفتها هذه المبادرة الكريمة.

تطعيم

وقد ترجمت المبادرة الكريمة لسموه عالمياً، من خلال إطلاق حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال في جمهورية باكستان الإسلامية في عام 2014، والتي استطاعت منذ إطلاقها وحتى عام 2018 من استهداف أكثر من 57 مليون طفل في باكستان بما يقارب 346 مليون جرعة تطعيم، محققة النجاح الميداني والمساهمة في خفض عدد حالات الإصابة بالمرض من 306 حالات في عام 2014 إلى 8 حالات فقط خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، وبنسبة انخفاض 97%.

تقييم

وأكد أحدث التقارير التي استعرضتها الدورة الـ 144 للمجلس التنفيذي في منظمة الصحة العالمية أنه نظراً لاستمرار سـريان فيـروس شـلل الأطفـال البـري، فقـد أصـبح مـن الضـروري تقيـيم مـا إذا كـان من اللازم تعديل استراتيجيات خطة الشوط الأخير بعد عـام 2018 لتوجيـه العـالم إلـى الإشـهاد، وينفـذ هـذا التطـوير مـن خـــلال وضـــع اســـتراتيجية تغطـــي الفتـــرة 2019-2023 وستســـلط الاســـتراتيجية الضـــوء علـــى الأنشـــطة التـــي يتعـــين الاضـطلاع بهـا، ومـا يلـزم أن تفعلـه المبـادرة العالميـة لاستئصـال شـلل الأطفـال بطريقـة مختلفـة للإشـهاد علـى استئصـال شــلل الأطفــال، لا ســيما فــي ســياق عمليــات الكشــف الأخيــرة عــن فيــروس شــلل الأطفــال الــدائر المشــتق مــن اللقاحــات.

وأشار التقرير إلى أنه فـي عـام 2018 أُبلـغ عـن 4 حـالات إصـابة بشـلل الأطفـال المسـبب للشـلل النـاجم عـن فيـروس شـلل الأطفـال البـري مـن الـنمط (1) فـي باكسـتان، مقارنة بخمــس حــالات وقعــت فــي الفتــرة نفســها فــي عــام 2017، يواصـل كـل من باكستان وأفغانستان تنسـيق أنشـطة التمنيـع والترصـد.