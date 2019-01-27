مجلس شباب الدفاع المدني يدعم الطاقات المتميّزة

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

أكد اللواء جاسم المرزوقي القائد العام للدفاع المدني لـ«البيان»، أن إطلاق القيادة العامة للدفاع المدني مجلس شباب الدفاع المدني، خطوة تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تجسد حرص الدولة على إتاحة كل الفرص أمام شباب الوطن، للمشاركة الفاعلة في مسيرة الدولة والعالم، بما يتوافق مع توجهات وزارة الداخلية نحو دعم الطاقات الشبابية المتميزة، وتعزيز مكانتهم لتحقيق الأهداف الوطنية للدولة.

وقال اللواء المرزوقي إن المجلس تم تشكيله برئاسة النقيب حميد آل علي مدير مشاريع استراتيجية في القيادة العامة للدفاع المدني، وعضوية 19 شاباً وشابة يمثلون كل إدارات الدفاع المدني على مستوى الدولة، ويهدف إلى تمكين الشباب في مختلف الاختصاصات بالدفاع المدني، ويعمل وفق خطة عمل مدروسة على صنع جيل قيادي يكون نموذجاً للشباب العاملين في قطاعات الدفاع المدني العالمية، إلى جانب تعزيز ريادة الأعمال لديهم، وبناء منظومة مستدامة قائمة على العلم والتعلم وتبادل الخبرات، وتجسيد أساليب متطورة للابتكار والتكنولوجيا تعتمد على طاقات الشباب المتجددة وإبداعاتهم اللامحدودة.

اختبارات

ونوّه قائد عام الدفاع المدني إلى أن أعضاء المجلس الذي يتكوّن قوامه من ضباط وضباط صف وأفراد ومدنيين إلى جانب العنصر النسائي تم اختيارهم بناء على اختبارات ومقابلات شخصية وفقاً لمنهجية عمل تعتمد على الإدراك والوعي والإنتاجية، كما أنهم حاصلون على تخصصات علمية متنوعة من هندسة الإطفاء، وإدارة الحوادث، والاستراتيجية، والتميز، وإسعاد المتعاملين.