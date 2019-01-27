نهيان بن مبارك يحضر حفل السفارة الهندية بيوم الجمهورية الـ70

المصدر: أبوظبي - وام

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه نفديب سينغ سوري، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، بمناسبة يوم الجمهورية الـ70 لبلاده.وحضر الحفل، الذي أقيم بفندق أبراج الاتحاد - أبوظبي، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، وسعيد عبد الله القمزي، مدير إدارة شؤون الزيارات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدون، إلى جانب عدد من رجال الأعمال الإماراتيين والهنود وأبناء الجالية الهندية المقيمة بالدولة.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عمق وقوة العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والهند وإمكانات النمو الهائلة التي تتمتع بها الدولتان، في ظل ما تمتلكانه من قواسم مشتركة على مختلف الصعد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وفي شتى المجالات.

من ناحيته، أكد السفير الهندي، في كلمة له بهذه المناسبة، قوة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، والتي ترسخت منذ عهد القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويسير على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

تخلل الحفل معرض شارك فيه الاتحاد النسائي العام، ممثلاً بإدارة الصناعات التراثية والحرفية، وعرضت خلاله الحرف والصناعات التقليدية الإماراتية، إلى جانب حرف وصناعات تقليدية هندية، علاوة على عروض للأزياء والمأكولات الهندية التقليدية.