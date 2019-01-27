تتويج الفائزين في مسابقة «نتطوع لأجل الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

توّجت جائزة الشارقة للعمل التطوعي المؤسسات الفائزة بمسابقة «نتطوع لأجل الشارقة»، التي أطلقتها «الجائزة» في نسختها الأولى بهدف استقطاب المؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص في إمارة الشارقة، للإسهام في تنفيذ أفضل مبادرة تطوعية تم تنفيذها خلال شهر ديسمبر من عام 2018م تجسيداً لعام زايد، وختاماً للمبادرة الوطنية التي أطلقتها القيادة الرشيدة.

وكشفت «الجائزة» أن المسابقة المقبلة في دورتها الثانية، التي ستنطلق في شهر ديسمبر من عام 2019.جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى الشارقة للعمل التطوعي، الذي نظمته الجائزة مؤخراً تحت شعار «الفرص والتحديات» في مسرح أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة بحضور رواد العمل التطوعي.