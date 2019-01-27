«شبكة الاتصال» تناقش رسائل وثيقة الـ50

المصدر: دبي - البيان

عقدت الشبكة العامة للاتصال الحكومي في دبي اجتماعاً صباح الخميس الماضي في أبراج الإمارات لمناقشة الرسائل الاستراتيجية لخطة تنفيذ مبادرات وثيقة الخمسين بحضور مديري إدارات الاتصال بالجهات الحكومية بإمارة دبي.

واطلع أعضاء الشبكة العامة للاتصال الحكومي على المقترح المبدئي للرسائل الرئيسية والفرعية لمختلف بنود الوثيقة التي تمت مناقشتها للخروج بالصيغة النهائية لهذه الرسائل بشكل متسق دعماً لأهداف الشبكة في تعزيز نهج الصوت الواحد للاتصال في حكومة دبي، كما ناقش الحضور آخر الاستعدادات لاستضافة حدث الأولمبياد الخاص 2019 في أبوظبي، والذي تستضيف إمارة دبي جزءاً من فعالياته، في سبيل تحقيق التنسيق الكامل في مجال الاتصال بين مختلف الجهات خلال هذا الحدث الرياضي الأكبر عالمياً لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية.

خارطة طريق

وأكد المهندس أحمد المهري مساعد الأمين العام لقطاع الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة، أن وثيقة الخمسين تشكل خارطة طريق لدفع مسيرة دبي التنموية، مشدداً على أهمية التنسيق الكامل في مجال الاتصال بين جميع الجهات الحكومية وربط مختلف أنشطة الاتصال المتعلقة بالوثيقة من خلال منهجية علمية واضحة تدعم عملية تحقيق التكامل فيما بينها وتعزّز مؤشر الاتصال الحكومي بشكل عام.

وقال: «يستهدف هذا الاجتماع بحث سبل تعزيز عملية التواصل وتفعيل الحوار المشترك بين الشركاء حول تنفيذ بنود وثيقة الخمسين وأهدافها المنشودة في تحسين جودة الحياة في إمارة دبي، فضلاً عن خلق رسائل استراتيجية متوافقة ومتسقة مع هذه الأهداف، تضمن تكامل كل الجهود الحكومية وتوحيدها للوصول إلى الهدف المنشود، كما استهدف الاجتماع أيضاً الوقوف على آخر الاستعدادات لدعم انطلاق الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، واستعراض مدى جاهزية إمارة دبي لاستضافة العدد الأكبر من الوفود المشاركة لضمان خروج الحدث بشكل يليق بمكانة وسمعة الدولة».

خطة مرحلية

الجدير بالذكر أن الشبكة العامة للاتصال الحكومي لحكومة دبي كانت قد اعتمدت في وقت سابق خطة مرحلية جديدة، من أهم محاورها تحقيق التكامل بين مختلف الجهات الحكومية من خلال تعزيز الرسائل الحكومية وانتهاج فلسفة جديدة تحث على تعزيز التعاون المشترك فيما بينها، وتتواكب مع التغيرات المستقبلية في جميع المجالات من خلال وضع الأطر والمنهجيات التي تحقق تطلعات حكومة المستقبل، إضافة إلى تنسيق جهود الاتصال بين الجهات الحكومية من خلال العمل على إصدار النسخة المحدثة من الدليل العام للاتصال الحكومي للدوائر والهيئات والمؤسسات.