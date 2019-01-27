«بيئة الشارقة» تنفذ مبادرة للتخلّص من فحم الشواء في البر

المصدر: الشارقة- البيان

نفذت فرق هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة مبادرة توعوية وعملية للتخلّص من فحم الشواء في البر، تضمنت توعية الجمهور حول أضرار مخلّفات فحم الشواء، واستهدفت مرتادي وزوار المنطقة البرية في شارع الوحوش، الواقع بين منطقتي نزوى والمدام .

وقالت هنا سيف السويدي، رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية: «تحرص الهيئة على ترجمة وتنفيذ رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بخصوص البيئة، بما فيها حمايتها وصونها ونظافتها واستدامتها، واستناداً إلى ذلك يتم بناء خطط واستراتيجيات الهيئة، حيث تعمل الفرق المتخصصة على تنفيذ مهماتها على أكمل وجه».