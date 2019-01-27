دبي تطلق أول معيار عالمي لرشاقة الأعمال

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع المعهد البريطاني للمعايير، «مفهوم وإطار عمل رشاقة الأعمال»، وهو أول معيار مؤسسي من نوعه لقياس رشاقة أداء الأعمال على مستوى العالم، كما وقعت الهيئة اتفاقية للتعاون مع المعهد لتطوير معيار (PAS 60518:2020) والخاص بإدارة المخاطر في قطاع الطاقة والمؤسسات الخدماتية، ويعد أول معيار من نوعه في العالم، وسيشكل مرجعاً إرشادياً في قطاع الطاقة والمؤسسات الخدماتية.

جاء ذلك خلال حفل أقيم في فندق تشرتشل في العاصمة البريطانية أثناء الزيارة التي قام بها وفد الهيئة برئاسة سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة ورافقه خلالها المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس قطاع تطوير الأعمال والتميز، وعبد الرحمن الجامع، نائب الرئيس للاستراتيجية والمخاطر والمرونة المؤسسية، وعلي المويجعي نائب الرئيس للحوكمة والمطابقة في الهيئة.

في كلمته خلال حفل الإطلاق، قال سعيد محمد الطاير: «بالنيابة عن هيئة كهرباء ومياه دبي، يسعدني اليوم حضور إطلاق «مفهوم وإطار عمل رشاقة الأعمال» (PAS 1000:2019) الذي يعدّ المعيار الأول من نوعه لقياس رشاقة أداء الأعمال على مستوى العالم، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها بيئة الأعمال الحديثة في القطاعين الخاص والعام.

تبدي المؤسسات اليوم اهتماماً إزاء ممارسة أعمالها برشاقة، وعلى ضوء التغيرات السريعة التي تشهدها آليات السوق العالمية، فقد باتت المؤسسات بحاجة إلى اكتساب مستويات أعلى من الرشاقة، وتعزيزها حتى تتمكن من مواصلة النمو.

ونودّ الإشارة في هذا الشأن إلى أن هذا المعيار سيعود بالنفع الكبير على أي مؤسسة في أي قطاع عندما تقوم باعتماده من ضمن حوكمتها الرشيدة وتوظيفه في عملياتها. وبادرت هيئة كهرباء ومياه دبي إلى تطوير هذا المعيار العالمي بالشراكة مع المعهد البريطاني للمعايير الرائد عالمياً في مجال تطوير المعايير».

وأضاف: «تعمل الهيئة مع المعهد البريطاني للمعايير في تطوير أول معيار لإدارة المخاطر مصمم خصيصاً لقطاع الطاقة والمؤسسات الخدماتية، كما حرصنا على التعاون مع جهات رائدة أخرى على المستويين الإقليمي والعالمي لتعزيز الجهود واعتماد المعيار فور تطويره ونشره.

وقد اعتمدنا الرقم 60518 ليكون الرقم الخاص بالمعيار الجديد في إشارة لتاريخ ميلاد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (6 مايو 1918) عرفاناً بدوره، طيب الله ثراه، في وضع الأسس التي رسخت لريادة دولة الإمارات في جميع المجالات التنموية ورؤيته التي تشكل نبراساً نهتدي به في تحقيق النجاح والتميز، حتى باتت الممارسات التي تطبقها حكومة دولة الإمارات مرجعاً عالمياً للمؤسسات حول العالم.

وقد بدأت الهيئة الإعداد لتطوير المعيار خلال عام زايد 2018 الذي احتفلنا خلاله بمرور 100 عام على ميلاد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

التزام

وتابع الطاير: «تؤكد الاتفاقية بين هيئة كهرباء ومياه دبي والمعهد البريطاني للمعايير التزامنا بالتعاون من أجل تطوير معايير عالمية رائدة، وذلك من خلال تطوير معيار PAS 60518 (إدارة المخاطر في قطاع الطاقة والمؤسسات الخدماتية).

وتعد الهيئة المؤسسة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في تطبيق نظام «ساب لإدارة المخاطر 10.1»، وتتبنى أفضل الممارسات العالمية المستقاة من شهادة الآيزو 31000، كما حصلت الهيئة على اعتماد المعيار الدولي لإدارة استمرارية الأعمال «آيزو 22301» لتكون بذلك أول مؤسسة خدماتية في قطاع الكهرباء والمياه تحصل على هذه الشهادة لعملياتها المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

جهود

وقالت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي: «يشكل المعيار الجديد الذي تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في تطويره، إضافة مهمة لجهود ترسيخ مفاهيم إدارة المخاطر الفعّالة وضمان استمرارية الأعمال والتعامل مع الطوارئ بأعلى قدر ممكن من المهنية والكفاءة للوصول إلى أعلى مستويات التميز والجودة بما يخدم الناس ويحقق سعادتهم».

جهود

قال المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس قطاع تطوير الأعمال والتميز: «ضمن جهود الهيئة لمواكبة أحدث التوجهات وأفضل ممارسات الحوكمة تحرص الهيئة على تطوير قدراتها باستمرار في مجال الحوكمة الرشيدة ونشر مبادئها بين جميع الفئات الوظيفية في قطاعات وإدارات الهيئة، وهو من أهم الركائز التي تستند إليها الهيئة في مسيرة تميزها وريادتها العالمية، حيث تتبنى الهيئة إجراءات وسياسات واستراتيجيات واضحة تضمن اتباع أساليب الحوكمة الرشيدة والمطابقة للوائح والقوانين المنظمة لعملها وفق أعلى معايير وأفضل ممارسات المساءلة والشفافية والشمولية».