جمعية الإمارات الطبية تبحث أوضاع المهن الصيدلانية

المصدر: دبي- البيان

انطلقت في دبي أمس، فعاليات مؤتمر الإمارات للصيدلة 2019، الذي نظمته شعبة الصيدلة بجمعية الإمارات الطبية، تحت عنوان «المهن الصيدلانية»، بمشاركة نحو 350 مختصاً من مختلف المجالات في الأوساط الأكاديمية والهيئات التنظيمية وشركات صناعة الأدوية، إلى جانب عدد من طلبة الجامعات الدارسين للصيدلة.

وقالت الدكتورة مريم كلداري رئيسة شعبة الإمارات للصيدلة، رئيسة المؤتمر، إن علم الصيدلة يسهم في توفير مجموعة من المجالات المهنية والوظيفية للصيادلة، لذلك من الواجب على الأفراد الذين يريدون دراسة مهنة الصيدلة أو يمارسونها، أن يتعرفوا إلى مجالات العمل المتاحة لهذا التخصص، ومدى إمكانية حصولهم على الفرصة الوظيفية المناسبة لهم، والاهتمام بتطوير وصقل خبراتهم في هذا المجال.