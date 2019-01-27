«السلامة المرورية» الأعلى متابعة على منصات شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أظهر استطلاع لإدارة الإعلام الأمني في قطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي، أن متابعي حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي يهتمون بالمحتوى المتعلق بالسلامة المرورية، يليه الخدمات الذكية، ثم مكافحة الجريمة.

وأجرت الإدارة استطلاعاً عبر منصات شرطة أبوظبي للتواصل الاجتماعي، لقياس مدى اهتمام الجمهور بمحتوى الرسالة الإعلامية المطروحة من خلال الأخبار والمستجدات، إلى جانب تعزيز التوعية باللغات العربية والإنجليزية والأوردو والفلبينية.

وأكد العقيد محمد علي المهيري، مدير إدارة الإعلام الأمني، أهمية إشراك أفراد المجتمع في اختيار الموضوعات التي تبثّها شرطة أبوظبي عبر منصاتها، للتوعية في القضايا الشرطية والأمنية، وللتعرف إلى الموضوعات التي تشد انتباههم، والاهتمام بالتقييم الدوري للقنوات والأساليب التي تستخدمها في التواصل مع الجمهور.