48.5 % من المدارس الخاصة في أبوظبي تقدم منهاجاً مقبولاً

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أظهرت نتائج السنة الأولى من الدورة الخامسة لبرنامج «ارتقاء» لتقييم أداء المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي، تحقيق 50 مدرسة من أصل 103 مدارس تم تقييمها خلال العام الماضي 2018 (48.5% من المدارس)، تقدير مقبول في معيار جودة المنهاج التعليمي، فيما أفادت دائرة التعليم والمعرفة أن إدارة التفتيش والرقابة تواصل عمليات التقييم لبقية المدارس الخاصة داخل إمارة أبوظبي خلال العام الدراسي 2018/‏2019 وذلك للانتهاء من الدورة الخامسة في يونيو من العام الجاري.

وتفصيلاً، بينت تقارير المدارس الصادرة عن دائرة التعليم والمعرفة، «تم نشرها على الموقع الرسمي للدائرة» حصول 5 مدارس على تقدير متميز في جودة المنهاج التعليمي، و17 مدرسة على تقدير جيد جداً، و25 مدرسة على تقدير جيد، و5 مدارس على تقدير ضعيف ومدرسة واحدة على تقدير ضعيف جداً.

وأوضحت الدائرة أن فرق التقييم قامت بمشاهدة نحو 12 ألف حصة دراسية خلال عملية تقييم المدارس، حيث صُمِّم برنامج «ارتقاء» لتقييم أداء المدارس ليكون مصدراً مهماً لقادة المدارس ليتم تقديم توصيات للتحسين بهدف مساعدة المدارس في تطوير خطط تحسين الأداء الفعَّالة، والارتقاء بنوعية وفعالية أداء المدارس في إمارة أبوظبي، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية للإسهام في تعزيز الجودة والتميز وتحقيق المكانة المرموقة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشارت إلى أن المقيمين يقضون نحو أربعة أيام في كل مدرسة لتحديد مستوى الفاعلية الشاملة لها بناءً على التقييم الذاتي ومعايير الأداء المحددة في إطار معايير الرقابة والتقييم المدرسية في الإمارات، حيث يتم إرسال تقرير إلى المدرسة بعد انتهاء كل عملية تقييم، ويتم توضيح جوانب القوة والجوانب التي تحتاج إلى تحسين حتى تتمكن المدرسة من إصدار خطة تطوير وتحسين فعّالة.

ولفتت إلى أن عملية التقييم تتضمن إحاطة ذوي الطلبة بشكل موضوعي بمُستوى كل مدرسة حتى يتسنى لهم اتخاذ القرارات الصائبة بشأن تعليم أبنائهم الطلبة، ولدعم أولياء الأمور بهذا الخصوص، إضافة إلى تحديد مدى فعالية النظام التعليمي في الإمارة، ما يُمكّن الدائرة من تطوير سياسات وبرامج مبنية على أدلة ودلائل للنُهوض ودعم مُستوى جودة النظام التعليمي وفعَاليته داخل الإمارة كلها.