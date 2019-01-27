«شورى شباب الشارقة» ينتخب رئيس الدورة السابعة

المصدر: الشارقة- وام

نظمت ناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة التابعتان لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين جلسة خاصة لاختيار رئيس مجلس شورى شباب الشارقة ونائبه وأمين السر العام للدورة السابعة التي تُنفذ برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين تحت شعار «خدمة المجتمع قيادة».

وأقيمت الجلسة بحضور فاطمة محمد مشربك رئيس اللجنة العليا لشورى شباب الشارقة وبمشاركة أعضاء الدورة السابعة البالغ عددهم 80 عضواً من منتسبي الناشئة وسجايا وطلبة مدارس التعليم الأساسي الحلقة الثانية والتعليم الثانوي بفئتيها الحكومية والخاصة ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ومؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي.

وأعقب ذلك التصويت لاختيار رئيس الشورى ونائبه وأمين السر لاستكمال الشكل القانوني للمجلس في دورته السابعة.

وأسفر التصويت عن فوز خديجة أحمد الخالدي بمنصب الرئيس فيما فاز محمد سعيد المزروعي بمنصب نائب الرئيس أما منصب أمين السر العام فقد فاز به كل من حسين عبدالله البنّاي وجميلة حسن الزعابي.