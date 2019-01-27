«فيلم إرشادي» لمواجهة حرائق السينما في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

بدأت الإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي، ببث فيلم عبر شاشات السينما، باللغتين العربية، والإنجليزية، يوضح التدابير الواجب اتباعها عند حدوث حريق في صالات السينما، لتعزيز سلامة وأمن روادها.

وقال العقيد محمد إبراهيم العامري، نائب المدير العام للدفاع المدني بأبوظبي، إن أهمية تلك الرسائل تكمن في تعزيز التواصل على نحو مباشر مع الجمهور، لتوصيل الرسالة الإرشادية «سلامتك في السينما» من أجل سلامة واحدة من أماكن تجمع الناس.

وأوضح أنه تم عرض فيلم يوضح الخطوات الواجب اتباعها عند حدوث حريق داخل صالات السينما، بأسلوب شيق ومبسط، مع ترجمة جانبية باللغة الإنجليزية، لضمان وصول الرسالة إلى الكبار والصغار، لتعزيز سلامتهم في الحالات الطارئة.