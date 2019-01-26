إطلاق برنامج تدريب لموظفي الجهات الحكومية الأردنية

المصدر: البيان الالكتروني

تطلق حكومة دولة الإمارات وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية غداً الأحد، أول برنامج تدريبي لبناء قدرات موظفي الصف الأول في الجهات الحكومية في المملكة الأردنية الهاشمية.

ويأتي تنظيم البرنامج التدريبي ضمن الخطوات التنفيذية لاتفاقية التعاون لتحديث الأداء الحكومي الموقعة بين الحكومتين في يونيو الماضي.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المطبقة في العمل الحكومي لتعزيز بيئة العمل الإيجابية في الجهات الحكومية، وتأهيل الموظفين، وتمكينهم من تقديم خدمات تحقق السعادة للمتعاملين.

ويتضمن البرنامج التدريبي موظفي الصف الأمامي في عدد من الدوائر الحكومية في المملكة الأردنية الهاشمية، ويستمر لمدة أسبوع، ويركز على تأهيل الموظفين في مجال خدمة المتعاملين، وتنمية قدراتهم وإكسابهم مهارات جديدة.

يذكر أن اتفاقية التعاون تشمل حزمة من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تعزز الشراكة بين الحكومتين الإماراتية والأردنية، وتسهم في تحديث العمل الحكومي لتطوير الأداء والارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي، وتأتي في إطار سلسلة من التفاهمات المشتركة بين الجانبين.