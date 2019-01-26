الجالية المسيحية: زيارة البابا تؤكد ريادة الإمارات في التسامح

المصدر: أبوظبي ـ وام

أعرب عدد من القساوسة وأفراد الجالية المسيحية المقيمين في الإمارات عن سعادتهم الغامرة بزيارة قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، المرتقبة للدولة، معتبرين أن هذه الزيارة تعزز القناعة الدولية باحترام الأديان وقبول الآخر في الإمارات.

وقال القس بيشوي، الذي يعمل في إحدى كاتدرائيات أبوظبي: «إن زيارة البابا تعد تتويجاً لسياسة وقيم التسامح التي تحرص الإمارات على تعزيزها، حيث تبعث رسالة سلام لجميع بلدان العالم تفيد بأن السلام سيعم العالم». من جانبه، أكد الأسقف أباكير أن الإمارات تعزز وتجسّد روح التسامح بين الأديان.



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زيارة البابا تعزز القناعة الدولية باحترام الأديان في الإمارات