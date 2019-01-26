الإمارات تستضيف الاجتماع التحضيري لقمة المناخ

المصدر: دافوس ـــ وام

أشادت الأمم المتحدة بجهود الإمارات الدولية في إحداث تغيير إيجابي في مناخ كوكب الأرض، والحفاظ على استدامته، والتزامها باتخاذ إجراءات طموحة لمواجهة تغير المناخ.

جاء ذلك خلال إعلان أنطونيو غوتيريس، أمين عام الأمم المتحدة، عن استضافة الإمارات للاجتماع التحضيري لقمة الأمم المتحدة للمناخ في أبوظبي يونيو المقبل.

وقال غوتيريس: «أود أن أتوجّه بالشكر لدولة الإمارات لدعمها الدائم للأمم المتحدة، والتزامها باتخاذ إجراءات طموحة لمواجهة تغير المناخ»، معرباً عن سعادته بإعلان استضافة الإمارات الاجتماع، كما أشاد بدعم دولة الإمارات الدائم للأمم المتحدة وللجهود الدولية لإحداث تغيير إيجابي في مناخ الكوكب.

من جهته، أكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن استضافة الاجتماع التحضيري رفيع المستوى لقمة المناخ تجسّد توجهات دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بترسيخ التعاون الدولي للحفاظ على استدامة كوكب الأرض، وجعله مكاناً أفضل لحياة الأجيال القادمة.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة: «إن دولة الإمارات تؤدي دوراً ريادياً عالمياً في العمل من أجل البيئة والمناخ، ويشرفنا أن نتشارك مع الأمم المتحدة وأنطونيو غوتيريس رفع مستوى طموحات العالم في تحسين المناخ، في ظل تصاعد حدة تداعيات التغير المناخي وازدياد تأثيراتها السلبية على المجتمع الدولي».



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