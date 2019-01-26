حمدان بن زايد يزور شليويح المنصوري وأسود العامري في مدينة زايد

المصدر: الظفرة - وام

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة المواطنين شليويح مطر حمدان المنصوري وأسود عمبر بالروس العامري وذلك في منزليهما بمدينة زايد.

ورحب المواطنان بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وأعربا عن سعادتهما وأفراد أسرتيهما وأبناء المنطقة بزيارة سموه الكريمة وتشريفه لهم.

علاقات

وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات الحميمة التي تربط القيادة الحكيمة بالمواطنين ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها وحرصها على متابعة شؤون حياتهم وتلمس احتياجاتهم وتعزيز ما يقدم لهم من خدمات تنموية في المشروعات التي تخدم المواطنين، سائلين الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا ويديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.

رافق سموه خلال الزيارة عيسى حمد بو شهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.