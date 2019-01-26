أكاديمية شرطة دبي تحتفل بتخريج دورة نسائية

المصدر: دبي ـ البيان

شهد العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، في قاعة مكتوم بن راشد، حفل تخريج الدورة التأسيسية النسائية، البالغ عددهن 35 من الضباط وضباط الصف والأفراد من شرطة دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وأمن المواصلات، بحضور نائبه العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي،.

والعقيد ناصر حميد الزري، مدير معهد التدريب، وعدد من الضباط، ومديري الإدارات الفرعية، والمدربات المشرفات على الدورة.

وهنأ العميد السويدي الخريجات بهذه المناسبة، ثم وجههن بضرورة المحافظة على مكتسبات شرطة دبي، والعمل على تقديم خدمات تفوق مستوى التوقعات لإسعاد المجتمع، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي، وبدعم من اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على إعداد وتأهيل الكوادر الشرطية بمواصفات عالمية، بهدف تحقيق أعلى درجات الأمن والأمان في ربوع الوطن.

وبسط النظام والقانون وتحقيق العدالة لكافة المواطنين والمقيمين والزائرين وضيوف الدولة، مشدداً على أهمية الضبط والربط العسكري، وأن يكن قدوة في التعامل الحضاري مع الجمهور، ونموذجاً يحتذى به في السلوك والقيم والأخلاق العالية، للمحافظة على السمعة التي تبوأتها القيادة العامة لشرطة دبي عالمياً.