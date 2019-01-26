«طرق دبي» أول جهة حكومية تحصل على الآيزو في نظام إدارة المنشآت

المصدر: دبي - البيان

حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على شهادة منظمة المعايير الدولية 41001:2018 ISO في نظام إدارة المنشآت على المستوى الإقليمي، منحتها الشركة الفرنسية بيرو فيريتاس والتي تعمل في مجال إصدار شهادات الجودة والمعايرة والتقييس العالمية، لتكون الهيئة بذلك أول جهة حكومية تحصل على هذه الشهادة بهذا المجال.

معايير

وأشاد مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، بحيازة الهيئة هذه الشهادة التي تعكس حرصها على الالتزام بالمعايير العالمية في كيفية إدارة الأصول واستدامتها بما يضمن تحقيق الغاية الاستراتيجية الثامنة «استدامة الأصول» عبر الحفاظ عليها وتعظيم قيمتها.

جاء ذلك، خلال إهدائه الشهادة من قِبل يوسف الرضا، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي، بحضور عبد الرحمن الجناحي، مدير إدارة المرافق والمنشآت بالقطاع، وعدد من المختصين في هذا المجال في الهيئة.

متطلبات

يأتي حصول الهيئة على هذه الشهادة في إطار استيفاء متطلبات أول معيار عالمي في نظام إدارة المنشآت، حيث إن النظام الذي تعمل من خلاله الهيئة متعدد التخصصات، من ناحية توليه عملية التنسيق بين المباني والأفراد والبنية الأساسية وخدمات الطاقة والمياه والصرف الصحي، من أجل تحقيق تناغم بين هذه الخدمات التي تتصف بالتداخل مما يتطلب كفاءة عالية لإدارتها، الأمر الذي ينعكس على إطالة العمر الافتراضي للأصول.

وتهدف الهيئة من خلال تطبيق هذا المعيار إلى وضع إطار لرفع كفاءة وفاعلية مخرجات الإجراءات والعمليات التابعة لإدارة المرافق والمنشآت مع مراعاة متطلبات المُستخدم النهائي وبما يتوافق مع الاستجابة للمخاطر، حيث إن إدارة المنشآت تؤثر بشكل عام على صحة ورفاهية وجودة الحياة في كثير من المجتمعات في العالم.