راشد النعيمي: بلدية عجمان رائدة في التحول الرقمي

المصدر: عجمان- وام

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن الدائرة تعتبر من أوائل الجهات التي نجحت في التحول الرقمي في خدماتها بنسبة 100% لتكون دائرة حكومية ذكية تذهب للمتعامل في أي مكان وفي أي وقت، وتعمل جادة على إنجاز المعاملات خلال وقت قياسي.

وقال إن الدائرة تؤمن بأن وتيرة الحياة متسارعة، وإن العالم يتقدم في كل لحظة فتعمل وفقاً لرؤية الدولة وتسير بخطوات فعلية وراسخة لتحويل الرؤى إلى واقع يلمس أثره الجميع.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بحضور عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، لوفد من بلدية رأس الخيمة برئاسة منذر محمد بن شكر مدير عام بلدية رأس الخيمة، يرافقه محمد بو الحمام مدير مركز سعادة المتعاملين، وأحمد الأحمد مدير إدارة الخدمات المساندة.

تجربة

وتحدث رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن تجربة نظام التصديق، والتي مكنت ملاك العقارات والمؤجرين من إنجاز معاملاتهم خلال دقيقة واحدة بفضل النظام الذي يتسم بالسرعة والدقة المتناهية، مبيناً أن النظام أسهم في تقليل نسبة المتعاملين المتوافدين للمركز وسهل الوصول للجميع وجعل المتعامل جزءاً من العملية المتكاملة، بالإضافة لإيجاد قاعدة بيانات متكاملة وتفصيلية عن المتعاملين.

وقال إن جميع المؤسسات والدوائر والجهات المحلية والاتحادية تسعى لتحقيق أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة والارتقاء بها في جميع جوانب العمل ومجالات الحياة لتكون الدولة في مصافي الدول الرائدة على مختلف الصعد.

وأكد حرص الدائرة على توثيق أوجه التعاون مع شركائها الاستراتيجيين وفتح آفاق التنسيق المشترك مع الدوائر الاتحادية لتبادل الخبرات المشرقة والتجارب النيرة التي تخدم الجميع، مترجمة رؤية الحكومة الساعية لإيجاد مجتمع سعيد ينعم باقتصاد أخضر في ظل حكومة منسجمة مع روح الاتحاد.

إنجاز من جانبه ثمن منذر محمد بن شكر مدير عام بلدية رأس الخيمة، جهود دائرة البلدية في مختلف جوانب عملها الدؤوب، موضحاً أن تجربة مركز المتعاملين في الدائرة تستحق الفخر من الجميع والاقتداء بها، فقد استطاع المركز خلال فترة قصيرة أن يصبح مركزاً مثالياً يوفر الخدمات الميسرة لجمهور المتعاملين.

مما أهله وعن جدارة لحصد خمس نجوم تقديراً لجهود الكفاءات العاملة التي واصلت ساعات العمل الدؤوب للارتقاء بالمركز وجعله نموذجاً يحتذى به. وتابع أن بلدية رأس الخيمة ارتأت تنظيم هذه الزيارة للاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في دائرة البلية والتخطيط بعجمان التي تمكنت من إحداث نقلة نوعية في جوانب البناء والتشييد والحفاظ على صحة وسلامة الأفراد في الإمارة.

واطلع عبد الرحمن محمد النعيمي ومدير عام بلدية رأس الخيمة على سير العمل في مباني الدائرة ومرافقها، حيث تعرف في مركز سعادة المتعاملين في الدائرة على الخدمات الذكية المقدمة في المركز.

وقال مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، إن الدائرة تسعى بشكل دائم لتحقيق الأفضل، منوها إلى أن العمل لا يتوقف والجهود تتكاتف لتكون الإمارة في قائمة الإمارات المتميزة.

وأوضح أن قطاعات الدائرة تؤدي عملها على أكمل وجه، وتسعى للخروج عن المألوف وتبني المبادرات النوعية التي تدفع بعجلة التقدم والازدهار في الإمارة.