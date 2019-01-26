الشريفي يتفقد مركز شرطة المربعة

المصدر: أبوظبي - البيان

تفقد اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي مركز شرطة المربعة في مديرية شرطة منطقة العين بقطاع الأمن الجنائي، واطلع على المركبات المستخدمة، الدوريات «الجنائية والتحريات ونقل الموقوفين».

وتعد الزيارة ضمن منظومة التفتيش التي ترتكز على معايير رئيسية لتطوير الأداء في العمل الشرطي ليكون أكثر دقة وشمولية، والاستفادة منها منهجياً وعلمياً واستمع الشريفي إلى عرض عن إنجازات المركز وجهوده في تقديم أفضل الخدمات، وتسهيل إجراءات حصول المتعاملين عليها عبر منظومة عمل متكاملة تلبي احتياجاتهم ضمن نطاق السعادة والإيجابية، بالإضافة إلى جهوده في مكافحة الجريمة.

وجال في أقسام ومرافق المركز واستمع إلى شرح حول سير العمل وآلية تقديم الحلول والتعامل مع الشكاوى والمقترحات من قبل المتعاملين.