التوعية الأمنية في شرطة دبي تنظم محاضرة «العمل أمانة»

المصدر: دبي-البيان

نظمت إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي محاضرة توعية بعنوان «العمل أمانة»، وذلك في قاعة حمدان بن محمد بمقر القيادة العامة، بحضور العقيد الدكتور أحمد محمد عبد الله آل علي، رئيس قسم التوعية الدينية والمكتبات، وموظفين من شرطة دبي.

وقدم المحاضرة الواعظ أول الدكتور شريف عبد الله معوض من إدارة التوعية الأمنية، حيث تطرق إلى أهمية الأمانة في العمل وحفظ الأسرار من قبل العاملين أثناء أداء واجباتهم الوظيفية، مؤكداً أن الدين الإسلامي يحث على حفظ الأسرار والأمانة في أداء الواجبات الملقاة على عاتق الفرد، مستعرضاً أحاديث نبوية وآيات من الذكر الحكيم في هذا السياق.