12 ألف مستفيد من «خدمة الاستعلام عن الحالة الجنائية للقضايا المالية»

المصدر: دبي- البيان

أكد العميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن خدمة «الاستعلام عن الحالة الجنائية للقضايا المالية» استفاد منها 12 ألفاً و443 متعاملاً مع شرطة دبي منذ إطلاقها في 19 من سبتمبر الماضي إلى نهاية 2018.

وأشار العميد الجلاف إلى أن الخدمة الذكية والنوعية لشرطة دبي، والتي أطلقتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالتعاون مع الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، تلقت خلال نفس المدة «أي في أقل من 4 أشهر فقط على إطلاقها»، 43 ألفاً و607 استفسارات من مختلف الجنسيات.

ولفت إلى أن الخدمة الذكية التي توفرها شرطة دبي على تطبيقاتها الذكية وموقعها الإلكتروني الرسمي تأتي في إطار حرص القيادة العامة على تطبيق أحدث الخدمات الذكية في العمل، والتي تساهم في توفير الجهد والوقت وتسريع وتيرة تقديم الخدمات للمتعاملين، تماشياً مع توجّهات حكومة دبي الذكيّة ومبادرات مدينة دبي الأذكى عالمياً.

من جانبه، قال العقيد سعيد العيالي، مدير إدارة المطلوبين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن خدمة الاستعلام عن الحالة الجنائية للقضايا المالية تتيح للمتعاملين الاستعلام عن حالتهم الجنائية في القضايا المالية المقيدة في مراكز شرطة دبي، إضافة إلى الاستفسار عن منع السفر في مثل هذه القضايا، وذلك على مدار الساعة من خلال الخدمة المتوفرة على تطبيقات شرطة دبي وموقع شرطة دبي الرسمي.