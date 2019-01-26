جناح جو شرطة رأس الخيمة ينقذ آسيوياً أصيب في رحلة استكشافية سياحية

أفاد العقيد الطيار سعيد راشد اليماحي رئيس قسم جناح الجو بتمكن فريق قسم جناح الجو التابع للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بمساعدة بعض المواطنين من إنقاذ وإسعاف آسيوي في العقد الثالث من عمره، بعد أن أصيب في أعلى أحد الجبال بإمارة رأس الخيمة أثناء توجهه بصحبة زملائه لإقامة رحلة استكشافية سياحية، حيث يرتفع الجبل عن سطح الأرض نحو 3500 قدم. وثمن اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة المسؤولية المجتمعية والإنسانية تجاه أفراد المجتمع باختلاف أعراقهم وأجناسهم وتعدد ثقافاتهم، مثمناً عمق إحساسهم وشعورهم بالمسؤولية المجتمعية كمواطنين، واستعدادهم لتقديم الدعم والعون الإنساني لأفراد الجمهور، مشيداً كذلك بجميع الجهات الشرطية المختصة وجاهزيتهم وسرعة تعاملهم مع كافة البلاغات مهما كان حجمها، حرصاً منهم على تعزيز الأمن والاستقرار. رأس الخيمة - البيان

Ø·Ø¨Ø§Ø¹Ø© Email Ù„ÙŠÙ†ÙƒØ¯ÙŠÙ† Pin Interest Ø¬ÙˆØ¬Ù„ + Whats App