مناقشة مستجدات طب نقل الدم في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أمس، أعمال مؤتمر الشرق الأوسط للجمعية الأمريكية لبنوك الدم (AABB) الذي يستضيفه مركز أبوظبي الوطني للمعارض /‏ أدنيك /‏ لمدة يومين بمشاركة 17 متحدثاً، وبدعم من شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» ومدينة الشيخ خليفة الطبية إحدى منشآت «صحة».

ويناقش المؤتمر محاور عدة منها آخر مستجدات البحوث في تطوير خلايا المناعة المقاومة للسرطان وكيفية خصخصة عملية نقل الدم للمريض.

وبدأ المؤتمر بكلمة افتتاحية لمعالي وزير التسامح قال فيها: «يسعدني أن أمثل جميع الذين يعيشون ويعملون في دولة الإمارات العربية المتحدة في الترحيب بكم في مؤتمر AABB الشرق الأوسط، ويشرفنا عقد هذا المؤتمر في العاصمة أبوظبي».

وأعرب معاليه عن أمله أن يعالج المؤتمر القضايا الرئيسية والتطورات الجديدة في طب نقل الدم والعلاج الخلوي وإدارة دم المريض.

وأضاف: «بصفتي وزير التسامح، فإن موضوع التسامح يشكل حيزا كبيرا في تفكيري، ولذا جذب انتباهي كيف يعامل المتخصصون في المجال الطبي الجميع بشكل عادل ومتساو بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو الثقافة أو الجنس أو المعتقد الديني أو الفلسفي أو السياسي أو الحالة البدنية أو العقلية أو العمر أو القيمة الصافية، كلنا نعلم أن هذا صحيح، ونتوقع ذلك وحتى نطالب به».

وقال: «التسامح في المجال الطبي له شكله المميز والخاص، حيث يكتسب قوته من التعاطف الذي يميز العلاج الطبي، ويشتغل أخصائيو الرعاية الصحية بمرضاهم كأفراد متميزين وفي حوار معهم يحاولون فهم كل فرد، ولا يخشى الأطباء والممرضون والفنيون ومساعدوهم ممن يكونون مختلفين عنهم بل يعاملونهم باحترام».

إلى ذلك قالت الدكتورة إيمان الزعابي استشارية أمراض الدم والمختبرات رئيسة المؤتمر: إن هذا الحدث يتم تنظيمه للسنة الثانية على التوالي في أبوظبي بالشراكة مع الجمعية الأمريكية لبنوك الدم، لافتة إلى أن المؤتمر يوفر 15.5 ساعة علمية معتمدة من قبل مجلس الاعتماد الأمريكي للتعليم المستمر.

محاور

وأوضحت أن المؤتمر يتطرق هذا العام لعدة محاور منها آخر مستجدات البحوث في تطوير خلايا المناعة المقاومة للسرطان وكيفية خصخصة عملية نقل الدم للمريض بناءً على حالته المرضية والطرق المتبعة في علاج أمراض تخثر الدم، وأفضل الطرق المتبعة للمحافظة على صحة المتبرعين بالدم والأساليب المثلى والمدعمة علمياً في عملية نقل الدم للأطفال والبالغين، وكيفية الاستعداد والمحافظة على مخزون الدم الاستراتيجي في حالة الأزمات والطوارئ.