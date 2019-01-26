«خليفة الإنسانية» توزع مساعدات على أيتام لبنان

المصدر: بيروت - وام

قام حمد سعيد سلطان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية بجولة في شمال لبنان تفقد خلالها أوضاع 200 يتيم تتكفل بهم مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية «سنابل النور»، وقدم لهم المساعدات الغذائية والملابس والبطانيات.

وكان السفير استهل جولته بزيارة محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا بمكتبه في طرابلس بحضور الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، رئيس جهاز أمن الدولة في الشمال العقيد فادي خالد ورئيس شعبة معلومات الأمن العام في الشمال العقيد خطار ناصر الدين وحشد من الشخصيات والفعاليات.

وزار السفير جمعية البر المسيحي الأرثوذكسية - بيت الشيخوخة واستقبله متروبوليت طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران أفرام كرياكوس بحضور رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين، حيث اطلع على أحوال المسنين واستمع إلى مطالبهم وأوضاعهم الصحية والمعيشية وقدم لهم معونات غذائية بدعم من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وبعدها زار سجن القبة لإطلاق سراح 26 سجيناً أنهوا مدة محكوميتهم، حيث تم دفع الغرامات المالية المتوجبة عليهم.