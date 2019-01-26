سفارتنا في المغرب تطلق مبادرة إنسانية

المصدر: الرباط - وام

أطلقت سفارة دولة الإمارات لدى المملكة المغربية مبادرة إنسانية في إطار سلسلة المساعدات الموجهة إلى سكان المناطق الجبلية بالمغرب.

وأكد علي سالم الكعبي، سفير الدولة لدى المملكة المغربية، حرص دولة الإمارات على الاستمرار في تعزيز علاقاتها مع المملكة المغربية، مشيراً إلى أن السفارة ستقوم بتوزيع مساعدات أخرى في مختلف أنحاء المملكة بما يسهم في التخفيف من معاناة الفئات المتعففة في المناطق النائية.

وأعرب عن شكره إلى عبدالحميد المزيد، عامل إقليم إفران، والسلطات المحلية على تعاونها لدعم هذه الدينامية التي تشهدها العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.