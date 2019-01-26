حصة العتيبة تقدم أوراق اعتمادها سفيرة فوق العادة لدى هولندا

المصدر: لاهاي - وام

قدمت الدكتورة حصة عبدالله أحمد العتيبة أوراق اعتمادها سفيرة مفوضة فوق العادة للدولة لدى مملكة هولندا إلى ويليام ألكسندر ملك هولندا في قصر نوردآيندا بمدينة لاهاي العاصمة السياسية ومقر الحكومة. ولدى وصول السفيرة إلى القصر أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، واصطف حرس الشرف لتحية ممثلة دولة الإمارات وتم عزف السلام الوطني الإماراتي.

وأبلغت السفيرة ملك هولندا تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.