يوم مفتوح لتوظيف المواطنين في غياثي

المصدر: أبوظبي ـ وام

تنطلق غداً في مدينة غياثي فعاليات اليوم المفتوح لتوظيف المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل ضمن مبادرة مسرعات التوطين في منطقة الظفرة التي تنفذها وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وهيئة الموارد البشرية في أبوظبي.

ومن المقرر أن تشارك 19 شركة في اليوم المفتوح الذي سيعقد في قاعة أفراح غياثي. وقالت فريدة آل علي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية إن اليوم المفتوح يستهدف المواطنين والمواطنات من حملة شهادات الماجستير وما دونها.