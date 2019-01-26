«دار البر» في رأس الخيمة تحتفي بـ«يوم الطفل العالمي»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نظم فرع جمعية دار البر في رأس الخيمة رحله ترفيهية لـ40 طفلاً، من الأيتام وأبناء الأسر المحتاجة، برفقة أمهاتهم، بمناسبة يوم الطفل العالمي، في «ترايدوم» بمركز منار التجاري في رأس الخيمة، راعي الرحلة.

وقال علي عبدالله الشحي، مدير فرع جمعية دار البر برأس الخيمة: إن الرحلة هدفت إلى إسعاد الأطفال وأمهاتهم، فيما كانت سعادة الصغار غامرة بهذا اليوم، وكرمت «دار البر» ممثلة بالباحثين الاجتماعيين صلاح البسيوني ونادية العوضي، مركز منار التجاري، في ظل رعايته للرحلة ودوره في إسعاد الأطفال. وتوجه الشحي بالشكر والتقدير للجهة الراعية، التي ساهمت في نجاح الرحلة وإسعاد الأطفال، مؤكداً حرص الجمعية على أداء دورها الإنساني والمجتمعي، المتمثل في تنفيذ المشاريع الخيرية والبرامج المجتمعية التنموية، التي تصب في صالح المجتمع والأسر المحتاجة داخل الدولة.