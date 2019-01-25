طقس الغد معتدل نهاراً بارد ليلاً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ويكون معتدل الحرارة نهاراً وبارداً نسيباً إلى بارد ليلاً خاصة على المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 كم/ساعة، تصل إلى 30 كم/ساعة.

والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:42 والمد الثاني عند الساعة 05:56 والجزر الأول عند الساعة 10:42 والثاني عند الساعة 23:06 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 13:44 والمد الثاني عند الساعة 01:59 والجزر الأول عند الساعة 07:46 عند الساعة 19:32 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 14 80 25

دبي 28 16 75 25

الشارقة 28 12 75 30

عجمان 28 13 75 25

أم القيوين 27 14 75 30

رأس الخيمة 26 12 80 25

الفجيرة 25 18 70 35

العين 29 13 70 20

ليوا 31 12 85 25

الرويس 28 15 80 25

السلع 28 14 80 25

دلما 24 17 75 45

طنب الكبرى 24 17 75 40

طنب الصغرى 24 17 75 40

أبو موسى 24 17 75 40