حافلات مجانية تنقل 135 ألف شخص إلى موقع «القداس البابوي»

المصدر: أبوظبي - وام، البيان

أكدت الجهات المعنية بتنظيم القداس البابوي، الذي يحييه قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، بمدينة زايد الرياضية، 5 فبراير المقبل، استمرار الحركة المرورية العادية لمدينة أبوظبي، ضمن خطة شاملة وضعتها الجهات المنظمة، لتأمين سهولة وصول نحو 135 ألف شخص يتوقع حضورهم القداس، عبر توفير حافلات مجانية تنقل الراغبين في الحضور من نقاط تجمع محددة.

من جهة أخرى استحوذت زيارة قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام ‏الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للــدولة اهتــمام كــبرى وسائل ‏الإعلام العالمية، التي اعتبرت الحدث مناسبة تاريخية من أجل ترسيخ الحوار بين الأديان ونشر التسامح ‏والاعتدال في العالم، موضحة أن اختياره الإمارات لزيارتها يحـــمل رمزية كبيرة، نظراً لما تمثله من مركز ‏عالمي للوسطية والاعتدال.‏

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