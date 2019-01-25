محمد بن زايد يعزّي في وفاة ابن كردوس ووالدة حمد وسلطان ومبارك النيادي

المصدر: العين - وام

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، واجب العزاء إلى سالم عبد الله بن كردوس العامري، وإخوانه في وفاة والدهم، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في مدينة العين.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد وذويه، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى مملكة البحرين، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

كما قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، واجب العزاء إلى حمد وسلطان ومبارك، أبناء محمد بن يروان النيادي، في وفاة والدتهم.

وأعرب سموه ــ خلال زيارته مجلس العزاء في مدينة العين ــ عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيدة وذويها، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. كما قدّم واجب العزاء، إلى جانب سموه، محمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.