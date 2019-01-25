«الإمارات للأمراض الجينية» شريك «الصحة العربي» في التعليم والمعارض الطبية

المصدر: أبوظبي - وام

بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، وقّع معرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب هيلث» اتفاقية شراكة استراتيجية لمدة سنتين مع جمعية الإمارات للأمراض الجينية، لتكون شريكه المجتمعي في الأنشطة التعليمية والبرامج التدريبية والمعارض الصحية.

وقّع الاتفاقية، التي حضرها معالي جمعة الماجد، رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، وعدد من المسؤولين، كل من فوتر مولمان، نائب الرئيس التنفيذي لمعرض ومؤتمر الصحة العربي، والدكتورة مريم مطر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للأمراض الجينية، وذلك بقصر معالي الشيخ نهيان آل نهيان في أبوظبي.

وقال فوتر مولمان: «يأتي اختيارنا لجمعية الإمارات للأمراض الجينية كشريك مجتمعي واستراتيجي، لما لها من تأثير مهم في المستويين المحلي والدولي، بما يعنى برفع الوعي والوقاية من الاضطرابات الجينية، إلى جانب دورها الفعّال في تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والحكومة والجهات الأكاديمية، لإنجاز البرامج المجتمعية، وذلك منذ عام 2004.

في خطوة لتعزيز سبل الوقاية من الأمراض الجينية». من جانبها، أشارت الدكتورة مريم مطر إلى أن الجمعية تكتب اليوم نجاحاً جديداً بعقدها هذه الشراكة مع معرض الصحة العربي الذي أصبح علامة فارقة في المجالين الصحي والتقني.

مؤكدةً أن هذه الاتفاقية تستمد قوتها من دعم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الذي بدأ منذ تأسيس الجمعية حتى يومنا هذا، مشيدةً بدعم مجموعة «جي إس دي» الشريك البلاتيني لـ«آراب هيلث» التي أسهمت بشكل أساسي في تفعيل الاتفاقية وإنجاحها.

وأكد كمال الغريبي، رئيس مجموعة «جي إسدي» العالمية، ومقرها دبي، أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز تبادل الخبرات بين المراكز الجينية في إيطاليا والمشاريع والمؤسسات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يسهم في تحسين صحة الفرد، خاصةً في الجانب الوقائي، مؤكداً أن اختيار الإمارات كنقطة انطلاق لمشاريع المجموعة ينبع من الدور الاستراتيجي الذي تلعبه في المجالين الصحي والإنساني.