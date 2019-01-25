وفد مغربي يطّلع على تجارب مركز مراقبة جرائم الاتّجار بالبشر المتميّزة

المصدر: دبي - البيان

استقبل مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي وفداً رفيع المستوى من المملكة المغربية، ضمن زيارة تهدف للاطلاع على تجربة المركز في مراقبة جرائم الاتجار بالبشر وطريقة تقديم خدمتي الشكاوى العمالية والإبلاغ عن الاتجار بالبشر في مركز الشرطة الذكي «SPS» .

وكان في استقبال الوفد العميد الدكتور محمد المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والعقيد الدكتور سلطان الجمال، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، والرائد عامر عبدالله الرضا، رئيس قسم التدريب والتطوير بمركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر.

فيما ضم الوفد الضيف أمينة أفروخي، رئيس قطب النيابة العامة المتخصصة والتعاون القضائي في المملكة المغربية، و11 عضواً وممثلاً للنيابات العامة والمحاكم العاملة في المملكة المغربية.