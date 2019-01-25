وفد سعودي يطّلع على استراتيجية وبرامج أكاديمية ربدان

المصدر: أبوظبي - وام

اطلع وفد من وزارة الداخلية السعودية خلال زيارته أكاديمية ربدان على برامجها الأكاديمية والمهنية، التي تعتبر الأولى في الدولة والمنطقة في مجالات الأمن والسلامة والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

والتي تم تصميمها بما يتواءم مع الاحتياجات التعليمية والتدريبية للشركاء الاستراتيجيين، وتسلط الضوء على التحديات والجوانب القيادية والتحليلية في المجالات المذكورة ضمن سياق دولة الإمارات والمستوى الإقليمي والدولي.

وترأس الوفد السعودي اللواء الدكتور إبراهيم بن محمد العمير مدير عام الإدارة العامة للتطوير الإداري، فيما كان في استقباله جيمس مورس رئيس أكاديمية ربدان، والدكتور فيصل عبيد العيان نائب رئيس الأكاديمية.

خدمات

وتم تقديم عرض تعريفي عن الأكاديمية وخطتها الاستراتيجية، فيما اطلع الوفد خلال جولة في مبنى الأكاديمية على خدماتها ومرافقها ومنها قاعة الشهيد.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز علاقات التعاون، وتبادل المعرفة والمعلومات والخبرات، والتعرف إلى أفضل الممارسات والتجارب التي تناسب احتياجات البلدين الشقيقين.

وقال الدكتور فيصل العيان: إن الزيارة تجسد عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أهمية التعاون والتكامل بين المؤسسات داخل الدولة وخارجها لترسيخ العمل المشترك.

وأكد حرص الأكاديمية في برامجها الأكاديمية والمهنية على تعزيز ودعم جاهزية المؤسسات من خلال رفدها بالكفاءات الوطنية المؤهلة تأهيلاً عالياً في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

ومن جهة أخرى، التقى الوفد السعودي بالفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية واللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي عضو مجلس أمناء أكاديمية ربدان، واللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني عضو مجلس أمناء أكاديمية ربدان.