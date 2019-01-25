أول مبنى أخضر في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

دشن عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، مرحلة صب الخرسانة الخضراء في مبنى المختبر المركزي الذي يتم إنشاؤه وفقاً لمعايير نظام البناء الأخضر، تماشياً مع رؤية الدائرة الساعية نحو إيجاد بيئة مستدامة وبنية عصرية لبناء مستقبل عجمان.

وبين المدير العام أن الدائرة ارتأت إنشاء مبنى مثالي وصحي معتمدة على الخرسانة الخضراء بنسبة 90% والتي ستسهم في الحفاظ على البيئة وصحة وسلامة الأفراد، مبيناً أن استخدام الخرسانة سيعمل على زيادة استدامة المبنى بمعدل 20 عاماً بفضل استخدام مادة صديقة للبيئة، تتضمن مواد أعيد تدويرها فضلاً على إسهامها في تقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون بنسبة 80% والمحافظة على جودة الهواء.