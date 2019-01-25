«شؤون الوطني» تنشر ثقافة المشاركة السياسية في العين

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي عهد أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، محاضرة بعنوان «ثقافة المشاركة السياسية وانتخابات المجلس الوطني الاتحادي»، وذلك في مجلس محمد بخيت الكتبي في مدينة العين، ضمن سلسلة محاضرات مجالس الأحياء.

وبهذه المناسبة، قال طارق لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: «تتبنى الوزارة العديد من المبادرات المبتكرة التي تمكّنها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في نشر ثقافة المشاركة السياسية على نطاق واسع في المجتمع الإماراتي لبناء الوعي السياسي لأفراده، ليكونوا قادرين على الحفاظ على مكتسبات الوطن وصون منجزاته ».

محاضرة

ألقى المحاضرة الدكتور عبد الله سليمان، مدير إدارة التنمية السياسية بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، التي ابتدأها بشكر راعي مبادرة مجالس الأحياء، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على اهتمامه بترسيخ قيمة المجالس في المجتمع والتواصل واللقاءات الهادفة بين المواطنين، التي تهدف إلى تحقيق نشر الثقافة والمعرفة وزيادة وعي المواطنين بعدد من الموضوعات والقضايا التي تهم المجتمع، وتؤدي إلى توثيق أواصر التعاون بين الجهات الحكومية.