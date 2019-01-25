«الوطني» يعقد جلستيه السادسة والسابعة الأسبوع المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلستيه السادسة والسابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس، يناقش خلالهما مشروعي قانونين اتحاديين بشأن قواعد وشهادات المنشأ، وتنظيم قطاع الفضاء، ويوجه 9 أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

وحسب جدول أعمال الجلسة السادسة يوجه السادة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي 5 أسئلة إلى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس هيئة المواصفات والمقاييس، من عائشة راشد ليتيم حول «تصنيع المراتب الطبية»، وسؤالان موجهان إلى معالي المنصوري بصفته رئيساً لمجلس إدارة هيئة التأمين من الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي حول «حقوق المؤمن بشأن تأمين السيارات»، ومن أحمد يوسف النعيمي حول «قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد استراتيجية التوطين في قطاع المصارف والتأمين».

فيما توجّه ناعمة عبدالله الشرهان سؤالاً إلى معاليه بصفته رئيساً للجنة العليا لحماية المستهلك حول «متابعة وضبط التلاعب في أسعار السلع بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة»، ومن حمد أحمد الرحومي إلى معالي وزير الاقتصاد حول «تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الاقتصاد».

4 رسائل

ويطلع المجلس على 4 رسائل واردة من معالي عبدالرحمن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بشأن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم بشأن الإشراف على المدارس» .

ويناقش المجلس في الجلسة السادسة مشروع قانون اتحادي في شأن قواعد وشهادات المنشأ، الذي يهدف إلى تنظيم قواعد وإجراءات إصدار شهادات المنشأ على مستوى الدولة، وتحديد الجهات المناط بها إصدار هذه الشهادات بحسب نوعها، وكيفيّة التحقق من صحة الشهادة والرقابة عليها.

وبحسب جدول أعمال الجلسة السابعة يوجه السادة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي 4 أسئلة إلى معالي د. أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة .

9 فصول

ويناقش المجلس في الجلسة السابعة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم قطاع الفضاء، وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون يتكون من 9 فصول تناولت تعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون.