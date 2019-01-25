تفقد العمل في مراكز تلقي طلبات برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي

المصدر: العين - وام

قام الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، أمس، بجولة تفقدية في عدد من المراكز المعتمدة لتقديم الطلبات لبرنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، شملت مركز «تم» في دائرة التنمية الاقتصادية ومركز استقبال الطلبات في بلدية العين - المبنى الرئيسي.

وأشاد خلال الجولة التي رافقه فيها المهندس حمد الظاهري، مدير برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، بالجهود المبذولة في تقديم الخدمة للمواطنين الراغبين في التقدم للبرنامج.

والتقى عدداً من المواطنين، واستمع إلى وجهات نظرهم حول الجهد المبذول في البرنامج لتحقيق أهدافه الرئيسية المتمثلة في تقديم الدعم للأسر المواطنة. وقال: إن «المنصة الأساسية لاستقبال الطلبات هي الموقع الإلكتروني للبرنامج غير أنه تم اعتماد هذه المراكز حتى نضمن الوصول إلى جميع الراغبين في التقديم وبمختلف المناطق».

وأضاف: «نغطي جميع مناطق العين بعشرة مراكز لاستقبال طلبات برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي مع تواصل تلقي تلك الطلبات في منطقة الظفرة التي تم افتتاح 6 مراكز فيها لهذا الغرض قبل نحو أسبوعين» .

رؤية

من جانبها قالت الدكتورة روضة السعدي، مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية: «لدينا رؤية مستقبلية طموحة تستهدف إحداث نقلة نوعية وشاملة في مفهوم الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي، لتقديم الجيل الجديد للخدمات الحكومية من أجل مجتمع إيجابي وسعيد».