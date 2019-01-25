كهرباء دبي تحصد جائزة «أفكار الإمارات» في مجال البيئة

المصدر: دبي - البيان

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي، جائزة الإبداع في مجال البيئة «التطبيقات الخضراء»، ضمن جوائز أفكار الإمارات 2018، وذلك عن فكرة لاستخدام طريقة صديقة للبيئة، لفحص كابلات الضغط العالي في محطات نقل الطاقة بين المفاتيح المعزولة بالغاز والمحولات. وتم تكريم الهيئة خلال فعاليات الدورة الـ 7 لمؤتمر وجائزة أفكار الإمارات، التي نظمتهما مجموعة دبي للجودة.

وأعرب سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن سعادته بفوز الهيئة بهذه الجائزة، مشيداً بجهود مجموعة دبي للجودة في تطوير وتعزيز ممارسات الجودة والتميز المؤسسي.

وقال: «يمثل الابتكار، النواة الأساسية التي ترتكز عليها جميع أعمالنا، في إطار توجيهات القيادة الرشيدة، لجعل الابتكار عادة حكومية وممارسة يومية وثقافة مؤسسية راسخة، وضمن جهودنا لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار، لجعل دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، واستراتيجية دبي للابتكار، التي تهدف إلى جعل دبي المدينة الأكثر ابتكاراً في العالم.

وتنسجم جهود الهيئة في مجال الابتكار، مع مبادرات القيادة الرشيدة، لاستشراف وصنع المستقبل، ونلتزم في الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات وفق أرقى المعايير العالمية، التي يشكل الابتكار سمتها الأساسية، وهو ما عزز مكانة الهيئة الرائدة بين المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم».

وأشار الطاير، إلى أن الهيئة توفر جميع الإمكانات لتعزيز وتطوير القدرات المعرفية والإبداعية للموظفين، ضمن بيئة عمل تحفز على الإبداع والابتكار . وأوضح الطاير أن الابتكار الجديد، أسهم في تبسيط عمليات اختبارات كابلات الضغط العالي بين المحول والمفاتيح المعزولة بالغاز في محطات نقل الطاقة، عن طريق تركيب جهاز اختبار مشترك في غرفة المفاتيح المعزولة بالغاز، بدلاً من إعادة تركيب الجهاز في عدة أماكن، ما ساهم في وفر غير مباشر في تكلفة الاختبار، والحد من الأعمال المؤثرة في البيئة، بتقليل استخدام غاز سداسي فلوريد الكبريت (SF6) بنسبة 85 %.