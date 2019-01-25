عمار النعيمي: قواتنا تعزّز الأمن وتنصر القضايا العربية

المصدر: عجمان - وام

تستضيف إمارة عجمان العرض العسكري «حصن الاتحاد 5» الذي تنظمه القوات المسلحة خلال شهر مارس المقبل في منطقة الزوراء، برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان حرص صاحب السمو حاكم عجمان على دعم هذا الحدث العسكري «حصن الاتحاد 5» وإنجاح فعالياته تثميناً للدور الاستراتيجي الذي تقوم به القوات المسلحة في تعزيز الأمن والاستقرار في دولة الإمارات والمنطقة ونصرة القضايا العربية.

ورحب سموه باستضافة هذا العرض الكبير، الذي يسهم في إبراز القدرات القتالية العالية لقواتنا المسلحة وإمكانات منتسبيها في مختلف الوحدات والتشكيلات للتصدي لكل الطامعين والدفاع عن الحق والعدل.وينسجم الحدث الكبير مع رؤية القيادة الحكيمة في إظهار الدور المهم الذي تقوم به القوات المسلحة الباسلة في حفظ أمن الوطن والمواطن وكل مقيم على أرض الإمارات.

والتي وصلت بدعم قيادتها الرشيدة وعزم رجالها وولائهم إلى درجة عالية من الكفاءة والاحتراف وتتقاسم شرف الدفاع عن الأخوة، وتقف مع الشقيق في محنته، وفي الوقت ذاته تحمل الأمل إلى بقاع الأرض نجدة للصديق وعوناً للمحتاج فكانت عنوان عزة الوطن لما وصلت إليه من قوة واقتدار وجاهزية وكفاءة وقدرة على تنفيذ المهام والواجبات.

مهارات

ويهدف العرض العسكري إلى إظهار القدرات المتطورة لقواتنا المسلحة وما يتمتع به أفرادها من شجاعة وإقدام وتفان ومهارات وخبرات ميدانية، إضافة إلى ما تمتلكه من معدات وتقنيات حديثة ما جعل منها درعاً واقية للوطن تحمي مكتسباته، وتعزز التنمية المستدامة وتصون مسيرته الاتحادية في مواجهة التحديات والتهديدات التي تعصف بمنطقتنا والعالم أجمع.

نجاح

وقال سموه: «إن صاحب السمو حاكم عجمان وجه جميع الجهات الحكومية بوضع جميع الإمكانات المتاحة في الإمارة تحت تصرف اللجنة المنظمة، بما يضمن استضافة متميزة لهذا الحدث في نسخة الخامسة ويعكس مكانته الهامة، مشيراً إلى أن استضافة هذه الأحداث يعتبر واجباً وطنياً يجب على الجميع دعمه وتوفير الإمكانات كافة له».

مكتسبات

وأعرب عن ثقته الكبيرة بقدرة الجهات المشاركة على إنجاح هذا الحدث، من خلال التعاون والتنسيق بينها وبين اللجنة المنظمة حيث تم تقديم كل أشكال الدعم اللازم لتحقيق أهدافها، مضيفاً أن دعم هذه العروض واجب على كل أبناء الوطن تقديراً ومحبة ووفاء للقوات المسلحة ولمنتسبيها الذين يشكلون بتضحياتهم درعاً حامياً لمكتسبات الوطن والمحافظة على أمنه واستقراره ويجسدون بتفانيهم روح الوطنية والتلاحم والانتماء.

محاور

ومن جانبه أكد رئيس اللجنة المنظمة للعرض العسكري أن «حصن الاتحاد 5» يشتمل على العديد من الفعاليات والمحاور على رأسها العرض العسكري المشترك لمختلف تشكيلات القوات المسلحة بهدف إبراز التكامل والانسجام في ما بينها .

إضافة إلى تنفيذ عمليات ميدانية مثل المداهمات الحية التي تعكس صورة واقعية للقدرات والإمكانات القتالية لقواتنا المسلحة في تنفيذ عمليات الأمن الداخلي، مشيراً إلى أن عرض هذا العام يتميز بتوسيع مشاركة كل الوحدات القتالية بحجم أكبر عبر التركيز على العمليات المشتركة بين جميع الوحدات.

جهود

وقال: «إننا في «عام التسامح» نستذكر جهود القائد المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تطوير قواتنا المسلحة وتقدمها والارتقاء بها وما وصولها إلى هذه المرحلة المتطورة من عدة وعتاد إلا تجسيد لتلك النظرة الثاقبة ودعم ومتابعة قيادتنا الرشيدة لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار».

وأوضح أن «حصن الاتحاد 5» تنفذه وحدات رئيسة من القوات البرية والبحرية والجوية وحرس الرئاسة لإظهار القوة العسكرية الضاربة ذات القدرة على القيام بمهام التدخل السريع بمرونة وكفاءة عالية، وكذلك القدرة على تنفيذ نطاق واسع من العمليات العسكرية للدفاع عن الوطن وحماية أمنه بالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى.

بيئة

وأشار رئيس اللجنة المنظمة إلى أن «منطقة الزوراء ستحتضن العرض العسكري، ما يعطي الجمهور فرصة الوصول إليها بسهولة من مختلف مناطق الدولة، إضافة إلى توفر البنية التحتية اللازمة للعرض كما أنه يوفر الظروف المواتية لتطبيق سيناريوهات العرض العسكري ومناورات القوات المشاركة بصورة فعالة».

ووجه دعوة عامة ومفتوحة إلى الجمهور الكريم لمشاركة أبناء القوات المسلحة مشاعر الفخر وروح الوحدة والاعتزاز بجيشهم الباسل المقدام حامي حمى الوطن وأمنه ومكتسباته وحامل شعلة الأمل والسلام والمحبة والتعاون إلى العالم حتى غدا سيفاً في الخارج ودرعاً في الداخل وسهماً في قلب كل حاقد.

أهداف

أشاد رئيس اللجنة المنظمة للعرض العسكري بالحضور الجماهيري في العروض الـ 4 السابقة، والذي فاق التوقعات ما يشير إلى أنه حقق أهدافه في إظهار مدى التلاحم بين قواتنا المسلحة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها، متوقعاً زيادة في أعداد الجمهور هذا العام .