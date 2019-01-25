حمد الشرقي.. محطات وإنجازات لافتة في 2018

المصدر: الفجيرة - وام

أنتج المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة فيلماً قصيراً يستعرض فيه أنشطة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على مدى عام 2018، هو الفيلم الخامس من نوعه الذي ينتجه المكتب ضمن سلسلة الفيديوهات والأفلام التي تخص التوثيق السنوي لأنشطة صاحب السمو حاكم الفجيرة.

والتي يتزامن نشرها كل عام مع إصدار كتاب سنوي يتضمن تفاصيل تلك الأنشطة مع أرشيف صور كامل لها.

فعاليات

ويعرض الفيلم، الذي حمل عنوان «صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي..2018» ويبثه المكتب الإعلامي على قناته الخاصة في «يوتيوب»، أهم الفعاليات التي شارك فيها صاحب السمو حاكم الفجيرة، إلى جانب أصحاب السمو حكام الإمارات.

ومن ضمنها تدشين «صرح زايد المؤسس» على كورنيش أبوظبي تخليداً لذكرى القائد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إضافة إلى عدد من المناسبات الوطنية الكبرى في الدولة.

ويوثق الفيديو حضور حاكم الفجيرة الحدث الرئيس للإمارة في عام 2018، المتمثل بافتتاح العرض العسكري «حصن الاتحاد 4»، الذي نظمته القوات المسلحة على كورنيش الفجيرة، تحت رعاية سموه، أمام حشد جماهيري كبير من أبناء الوطن والمقيمين على أرضه.

منشآت

كما يستعرض الفيلم تدشين سموه عدداً من المنشآت الاقتصادية والخدمية في الإمارة، وافتتاح عدد من الفعاليات والمهرجانات في الإمارة، وأبرزها فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في دورته الثانية.

ويعرض الفيلم جولات صاحب السمو حاكم الفجيرة التفقدية في مناطق إمارة الفجيرة كافة، ومشاركاته في عدد من المناسبات العامة التي تتعلق بمواطني الإمارة والدولة، كما يوثق للقاءات سموه مع عدد من الشيوخ ومعالي الوزراء.

ومسؤولي وسفراء عدد من دول الخليج العربية والدول العربية والإسلامية والأجنبية والشخصيات السياسية والاقتصادية والدينية والثقافية والإعلامية العربية والعالمية التي زارت إمارة الفجيرة خلال عام 2018، إضافة إلى استقبال القيادات والفعاليات المختلفة من الإمارات وأبناء الفجيرة.

مشاركة

ويستعرض الفيلم مشاركة صاحب السمو حاكم الفجيرة أبناء الفجيرة مناسباتهم الدينية والخاصة، فيوثق لمشاركة سموه في صلاة عيدي الأضحى والفطر في جامع زايد في الفجيرة، وتبادل سموه التهاني بهاتين المناسبتين وبمناسبة شهر رمضان المبارك مع المسؤولين ووجهاء القبائل وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية، علاوة على تقديم صاحب السمو واجب العزاء في شهداء الوطن والواجب، ومشاركة سموه أبناء الفجيرة في أفراحهم وأتراحهم التي حدثت على مدى العام.