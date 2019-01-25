مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن في نسختها العشرين تنطلق السبت

المصدر: دبي - البيان

تبدأ التصفيات المبدئية للدورة العشرين لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم (1440هـ -2019م) اعتباراً من اليوم، وتستمر حتى الأول من من فبراير المقبل،.

وذكر المستشار إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، أن هذه المسابقة المباركة التي تدخل عامها العشرين تحظى باهتمام كبير وبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحرمه سمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم.

وقد حرصت سموها على أن تكون هذه المسابقة مفتوحة للجنسين من مواطنين ومقيمين من حفظة كتاب الله العزيز بفروعها الثمانية، وهي فرع القرآن الكريم كاملاً.

وفرع عشرين جزءاً، وفرع عشرة أجزاء، وفرع خمسة أجزاء للمواطنين، وفرع خمسة أجزاء للمقيمين ممن لا تزيد أعمارهم عن عشر سنوات، ثم فرع ثلاثة أجزاء للمواطنين الذين لا تزيد أعمارهم على عشر سنوات، ثم الفرع السابع جزء واحد، وهو خاص بالمسلمين الجدد، ثم الفرع الثامن، وهو مخصص لأصحاب الهمم، وهو حفظ جزء واحد غير محدد.