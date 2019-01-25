ولي عهد عجمان يحضر أفراح المنصوري والكتبي

المصدر: الشارقة - وام

حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، حفل الاستقبال الذي أقامه مهير سعيد بن قطي المنصوري؛ بمناسبة زفاف نجله «سعيد» إلى كريمة محمد سالم بن حريمل الكتبي، وذلك مساء أمس بقاعة النورس بنادي الغولف والرماية بالشارقة.

حضر حفل الاستقبال الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، والشيخ خالد بن محمد بن خالد القاسمي، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ صقر بن راشد النعيمي.

وعبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان حاكم عجمان، وخميس سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، إلى جانب عدد من الشيوخ والوجهاء وأعيان البلاد ورؤساء ومديري الدوائر والمدعوين وكبار المسؤولين.

وقدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي التهاني والتبريكات إلى عائلة المنصوري والكتبي، وتلقى سموه جانباً من التهاني من الحاضرين.

وأعرب أهل العروسين والحضور عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسموه على مشاركته أفراحهم، مقدرين حرصه على الالتقاء والتواصل مع المواطنين، داعين له بدوام الصحة وطول العمر.