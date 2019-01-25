«طرق دبي» تحصل على شهادة من «IBM»

المصدر: دبي - البيان

حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على شهادة من شركة «IBM»، كونها أول جهة متخصصة في مجال الطرق والمواصلات تُطَبِّقُ نظام «ماكسيمو» للمواصلات. ويتضمن التطبيق الناجح للنظام الأصول الخطية، وتقديم الخدمات بالإضافة إلى التطبيقات المختلفة لإدارة العقود في جميع مؤسسات وقطاعات الهيئة.

وأكد ناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات، أن الشهادة تعكس حرص الهيئة للاستعانة بآخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة لإسعاد المتعاملين.

وقال بوشهاب: «إن حصول الهيئة على هذه الشهادة القيّمة في مجال التقنيات الحديثة مثل «IBM» يعتبر تتويجاً للجهود في تعزيز قطاع المواصلات العامة والبنية التحتية لتقنية المعلومات».