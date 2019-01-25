«فن الاستماع» برنامج في «نسائية دبي»

المصدر: دبي- البيان

أطلقت جمعية النهضة النسائية بدبي ـ ممثلة بمركز النهضة للاستشارات والتدريب وضمن مبادرة (طفولتي مسؤوليتكم) برنامج (مهارات فن الاستماع والإقناع والتفاوض لضحايا العنف) خلال الفترة من 27-29 الحالي، تقدم البرنامج الدكتورة بنه بوزبون ـ خبير نفسي اجتماعي وتربوي من مملكة البحرين للعاملين في مجال المرأة والطفل.

هذا وقد صرحت عفراء الحاي مديرة مركز النهضة للاستشارات والتدريب، أن هذا الطرح يأتي منسجماً مع المبادئ الثمانية (لوثيقة الخمسين) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الدعوة إلى نبذ العنف والتعصب والكراهية، وجعل التسامح واجباً من واجبات الحياة ومكتسباً قيمياً راقياً.