شرطة دبي تنظم ورشة تعريفية بجائزة القائد العام للتميّز 2019

المصدر: دبي - البيان

نظمت الإدارة العامة للتميز والريادة في شرطة دبي، ورشة عمل تعريفية في قاعة حمدان بن محمد بمقر القيادة العامة حول معايير جائزة أوسمة القائد العام للتميز 2019، بهدف إفساح المجال أمام جميع موظفي شرطة دبي للتعرف إلى الجائزة لإبراز تميزهم وإنجازاتهم الشخصية، وذلك بحضور عدد من الضباط والأفراد من مختلف الإدارات والمراكز.

واستعرض النقيب مسعد ناجي شبانة، رئيس قسم التفوق الوظيفي في إدارة التقييم والتميز المؤسسي في الإدارة العامة للتميز والريادة، فئات جائزة القائد العام للتميز الـ 3، مبيناً أن هناك 6 فئات في فئة القيادية ضمن أفضل ضابط صف وأفراد ومدنيين، وهي فئات المجال التقني، والهندسي، والتخصصي، والميداني والإداري وفئة الشباب .