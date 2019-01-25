إطلاق مسابقة «البيت المتميز بيئياً» في العين

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

أطلقت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، صباح أمس مسابقة «البيت المتميز بيئياً».

وذلك خلال مسيرة توعوية نُظمت برعاية المركز وبالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة ومركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» في منطقة منازف بالعين. وبمشاركة متطوعين ومتطوعات من مدرسة أم الإمارات وسيدات المجالس ومخيم الأجيال وأعضاء من مكتبة أجيال المستقبل بجمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، ومدرسة محمد بن خالد آل نهيان للأجيال ومدرسة الأضواء الخاصة.

وتأتي المبادرة تأكيداً على التزام الجهات المشاركة بحماية البيئة، وتحقيق استدامة مواردها الطبيعية والتي تعد مسؤولية مجتمعية مشتركة، وتهدف المبادرة إلى رفع الوعي البيئي العام في المجتمع بضرورة الحفاظ على البيئة، مسلطة الضوء على آلية التعامل مع النفايات، وأهمية فرزها وإعادة تدويرها.

وتستهدف المسابقة في خطوتها الأولى إلى توعية سكان منطقة منازف وتشجيعهم على تبني سلوكيات بيئية إيجابية وفق معايير محددة في فرز النفايات وفق التصنيفات الـ 4 «البلاستيك، الكرتون والأوراق، الزجاج، المعادن».

وسيتم في ختام المسابقة اختيار وتكريم أفضل منزل مثالي في التعامل مع النفايات ثم ستنطلق المسابقة إلى مناطق أخرى جديدة في العين. ستستمر المسابقة حتى 24 فبراير، وسُتقيم المنازل المشاركة وفق معايير لتحقيق بيئة نظيفة ومستدامة. وسُتكرم الأسرة الفائزة بمنحها وسام «الأسرة المتميزة بيئياً».

وقالت الشيخة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان: «إن العمل على رفع الوعي البيئي لدى الإنسان واحد من أهم القيم التي يجب أن نعمل عليها جميعاً، وأن نكون حريصين على خلق حالة من التناغم في العلاقة ما بين الإنسان والبيئة المحيطة به، و توعيته بأن هذه البيئة هي الحاضنة لمستقبله ومستقبل الأجيال القادمة، والحفاظ عليها أولوية قصوى يجب أن يضعها أمام عينيه.

ونحن في دولة الإمارات قدمت لنا البيئة الإماراتية بصحرائها وواحاتها الكثير من الخير، لذلك لابد أن نرد لها هذا العطاء بالحفاظ عليها و تنميتها، والعمل على تحسينها».

ومن جانبه أكد المهندس نايل الشامسي، مدير فرع تدوير في العين، أهمية ما تهدف إليه الحملة. فيما أوضحت طيف محمد الأميري، مديرة إدارة الاتصال الحكومي بوزارة التغير المناخي والبيئة، أن المبادرة تأتي انطلاقاً من الالتزام المشترك بين الوزارة والجهات المشاركة بنشر الوعي البيئي العام في إمارات الدولة كافة.