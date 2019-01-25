مناقشة منظومة الأراضي السكنية للحالات الخاصة في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

عقد المجلس البلدي لمدينة الشارقة، برئاسة سالم علي المهيري رئيس المجلس اجتماعاً تنسيقياً مع دائرة التخطيط والمساحة، برئاسة المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس الدائرة، وحضر الاجتماع أعضاء المجلس وعدد من مسؤولي الدائرة.

ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز التعاون بين الجهتين، وتمحور الاجتماع حول عدد من المواضيع المقترحة من قبل اللجان المختصة في المجلس البلدي والمتعلقة بمنظومة الأراضي السكنية للحالات الخاصة مثل الأرامل والمطلقات، كما تطرق المجتمعون إلى الخطط السكنية المستقبلية في كل مدن ومناطق وتطوير المرافق الخدمية للأحياء والمناطق السكنية الجديدة.