تدشين قاعة «زايد الأكاديمية» بجامعة فاونتن بنيجيريا

المصدر: أبوجا - وام

دشنت سفارة الدولة في جمهورية نيجيريا الاتحادية قاعة «الشيخ زايد الأكاديمية» في جامعة فاونتن بولاية أوشن، وذلك ضمن مبادرات الدولة الإنسانية والتنموية لدعم القطاع التعليمي ترسيخاً لإرث القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، الذي أرسى ركائز دعم التعليم وبناء الإنسان.

وحضر التدشين أديغبويغا أويتولا حاكم ولاية أوشن، ورؤوف أريغبيسولا الحاكم السابق للولاية، والبروفيسور أميدو ساني نائب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وممثلو سفارة بجانب عدد غفير من كبار مسؤولي الولاية والطلبة وأولياء الأمور.

شكر

وتوجه أديغبويغا أويتولا بالشكر والتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها لقطاع التعليم في ولايته.

ومن جانبه أكد فهد عبيد محمد التفاق سفير الدولة لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية في كلمة له بهذه المناسبة: «إن تدشين القاعة التي تضم 4 فصول دراسية، وتتسع لأكثر من 190 طالباً وطالبة وتسميتها باسم الشيخ زايد، طيب الله ثراه، هو تجسيد لمقولته: «إن رصيد أي أمة متقدمة هو أبناؤها المتعلمون، وأن تقدم الشعوب والأمم إنما يقاس بمستوى التعليم وانتشاره».

وأوضح أن هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات على الصعيد الدولي، من خلال تطوير العلاقات الدبلوماسية الثقافية، التي انتهجتها الدولة ودعمها جهود تطوير التعليم والبحث العلمي.